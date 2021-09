"Clio Back Home", una chiacchierata a 360° con Clio Zammatteo. L'intervista esclusiva

È in onda su Discovery+ "Clio Back home", la docu-serie prodotta da Pesci Combattenti che racconta Clio Zammatteo in una nuova fase di vita dal ritorno dall'America. Grazie a questo programma gli spettatori potranno scoprire di più la vita e il lavoro della beauty influencer più famosa d'Italia. «Dopo 13 anni passati in America volevo rientrare col botto facendo vedere un dietro le quinte del mio lavoro», ci rivela Clio in collegamento su Zoom.

« Dopo 13 anni passati in America volevo rientrare col botto facendo vedere un dietro le quinte del mio lavoro», ci rivela Clio in collegamento su Zoom. «Volevo dimostrare come si può partire da una realtà piccola come era la mia ed evolversi sempre di più. Nel 2008 quando ho iniziato ero da sola senza investitori e ora invece possiamo contare su quasi 50 persone all'interno dell'azienda».

Nei 10 episodi di "Clio Back Home" conosceremo più da vicino la famiglia di Clio e il suo mondo, assaporeremo flashback di preziosi ricordi newyorkesi, scopriremo più segreti di make-up e i suoi luoghi del cuore dell’infanzia. Ci sono tanti progetti all'orizzonte per lei, incluso il sogno di aprire un giorno un'accademia di makeup. «Ci siamo trasferiti in un nuova sede molto più grande rispetto a prima e mi piacerebbe iniziare un giorno dei corsi di makeup», prosegue Clio. «Visto che sono tornata in Italia, quello che ho fatto per anni sul web mi piacerebbe farlo di persona». (a cura di Paola Schettino Nobile)

