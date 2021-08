Assomusica condanna Salmo per il live a Olbia e chiede un confronto con le Istituzioni

Lo show che Salmo ha organizzato nella sua Sardegna venerdì 13 agosto ha scatenato le reazioni contrastanti del mondo della musica. Molti, infatti, sono stati gli artisti che hanno preso le distanze dall’iniziativa del rapper che non ha mancato di ribadire la propria posizione sui social. E mentre si cerca di capire anche le responsabilità da parte delle autorità locali, arriva la condanna di Assomusica. “Episodi del genere – si legge nella nota stampa – danneggiano soprattutto gli organizzatori di concerti che lavorano con serietà rispettano le regole sulla sicurezza e a tutela della salute del pubblico, ma anche e – forse ancor di più – l’immagine degli artisti stessi”. “Ribadiamo la necessità che il Governo e le Istituzioni preposte – afferma il presidente Vincenzo Spera – ascoltino e prendano in seria considerazione quanto contenuto nei nostri documenti”. Music: “Elevate” from Bensound.com

