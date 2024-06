Emma Marrone provoca in rosso, Angelina Mango a rischio caduta, Rose Villain fa "boom" : il meglio di Party like a Deejay

Radio Deejay ha fatto il pienone. Ancora una volta. Il Party Like a Deejay 2024 voluto da Linus ha fatto ballare, tra la notte di 8 e 9 giugno, una piazza intera sotto l’Arco della Pace di Milano con il meglio della musica pop italiana.

Il concerto

C’erano tutti, i migliori, i più ascoltati. Dai The Kolors ad Alfa, da Irama a Geolier. Ma qualcuno, più di altri ha lasciato il segno: dal “provocante” balletto di Emma sulle note di Femme Fatale ai problemi improvvisi di acconciatura di Rose Villain: il suo caschetto blu ha fatto Boom Boom per davvero! Poi Angelina Mango, bella, sensuale che però ha rischiato di rendere la sua esibizione un vero Melodrama. Per fortuna non è caduta all’indietro ma ci è andata davvero vicina! E poi Gaia, l’ex studentessa di Amici che ha lasciato tutti a bocca aperta con la sua sensualità.

