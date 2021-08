Michael Nader, la star della soap opera nota per aver interpretato Dex Dexter in "Dynasty" e Dimitri Marick in "All My Children", è morto a 76 anni dopo una battaglia contro il cancro. "Con il cuore pesante, condivido la notizia della morte del mio amato, Michael - ha detto la moglie Jodi Lister. Era un uomo bello e affascinante con molti talenti e abilità. Mi mancherà per sempre".

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Agosto 2021, 10:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA