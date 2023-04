Spaccata nel negozio di bici: colpo fallito, ma tantissimi danni. Auto usata come ariete

Ladri di biciclette in azione in Polesine con un doppio colpo in una stessa notte mirato in due negozi specializzati in biciclette da corsa, uno a Rovigo, Tekno Bike, in pieno centro, in via del Sacro Cuore, a ridosso del complesso delle Due Torri e di fronte a dove un tempo sorgeva la Questura, l'altro a Lendinara, Bassi Cicli, in via Abate Savoy, già nel recente passato flagellato da razzie di questo tipo. Due spaccate, nel primo negozio riuscita, nell'altro no, proprio perché dopo i furti subiti erano stati presi provvedimenti rafforzando le difese. In entrambi i casi sono state usate due auto come ariete, per spaccare le vetrine, una monovolume Toyota ed una Renault Modus.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Aprile 2023, 20:43

