SOTTOTITOLI Zelensky: "Russia isolata come Corea del Nord"

(Agenzia Vista) Kiev, 13 marzo 2022 "Dopo l'attacco alla nostra terra, all'Ucraina, la leadership russa sta trasformando il suo Stato in una vasta area isolata dal resto del mondo, come la Corea del Nord, dove regnerà la povertà, dove tutto sarà determinato solo dalla violenza e dove le persone fuggiranno non appena potranno", così il Presidente ucraino Zelensky in un video postato sui social nella notte. / Instagram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Marzo 2022, 12:34

