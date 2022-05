SOTTOTITOLI Zelensky: "Russia ha usato da inizio guerra 2014 missili contro Ucraina"

(Agenzia Vista) Kiev, 06 maggio 2022 "In generale, durante questa guerra, l'esercito russo ha già usato 2014 missili contro l'Ucraina. Sono state registrate 2682 apparizioni di aerei da combattimento russi nei cieli dell'Ucraina. Ognuno di questi "arrivi" significa morte per il nostro popolo e distruzione per le nostre infrastrutture", le parole del Presidente dell'Ucraina Zelensky in un video sui social. / Instagram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Maggio 2022, 13:43

