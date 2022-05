SOTTOTITOLI Zelensky: "Armi a Kiev investimento per stabilità nel mondo"

(Agenzia Vista) Kiev, 25 maggio 2022 "Sono grato a tutti i partner dell'Ucraina che aiutano. Ma sottolineo ancora e ancora: più a lungo durerà questa guerra, maggiore sarà il prezzo della protezione della libertà non solo per l'Ucraina, ma anche per l'intero mondo libero. Pertanto, la fornitura di armi pesanti all'Ucraina - MLRS, carri armati, armi antinave e altre armi - è il miglior investimento per mantenere la stabilità nel mondo e prevenire molte gravi crisi che la Russia sta ancora pianificando o ha già provocato", le parole del Presidente dell'ucraina Zelensky nel video di aggiornamento sull'andamento della guerra. / Instagram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Maggio 2022, 13:59

