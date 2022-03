Zelensky: «Anche Seconda guerra mondiale iniziò con la distruzione di singoli stati»

(Agenzia Vista) Amsterdam, 31 marzo 2022 "Sono sinceramente grado dell'opportunità di parlare con voi. Per il fatto che in queste circostanze critiche, in cui si trova il mio Paese e l'intero continente, io posso spiegare direttamente cosa sta succedendo e perchè è così importante restare insieme, per tutti noi, per tutti gli europei. Per tutti coloro che apprezzano la pace sul pianeta, pace per cui milioni di persone hanno combattuto, generazioni di europei e che è stata distrutta da una decisione, in un momento. Molto è stato fatto dalla Seconda guerra mondiale, in modo che ciò che sta vivendo l'Ucraina ora non avvenisse mai più. Ma, sfortunatamente, tutto si ripete. Finora solo per un Paese europeo, ma anche la Seconda guerra mondiale iniziò con la distruzione di singoli stati", così Zelensky al Parlamento olandese. / Instagram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: Giovedì 31 Marzo 2022, 23:24

