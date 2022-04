(Agenzia Vista) Mosca, 13 aprile 2022 "L'economia si adatterà sicuramente alla nuova situazione. Non puoi catturare una nave, puoi catturarne un'altra. Non puoi inviarlo a un Paese, puoi inviarlo a un terzo, non puoi acquistarlo qui, puoi acquistarlo in un quarto Paese. È inevitabile", così il Presidente russo Putin. / Kremlin Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Aprile 2022, 13:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA