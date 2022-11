Roccaraso, chiama il cane in giardino ma da dietro l'auto spunta un orso gigante

Nuova incursione dell'orso Juan Carrito tra la neve di Roccaraso, città turistica in provincia dell'Aquila. L'orso, per nulla aggressivo, prova a giocare con il cane Nuvola ma il padrone lo richiama: «Nuvi vieni qua, Carrito vuole giocare, ma è troppo grande per te, vieni qua, lascia stare l'orsetto». Come afferma lo zoologo Paolo Forconi «quest'anno gli orsi hanno girato poco nei paesi perché in autunno hanno trovato in abbondanza mele, ghiande e faggiola nel bosco e in questi casi, quando trovano facilmente cibo nel loro habitat, non scendono nei paesi per mangiare». (testo di Sonia Paglia)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Novembre 2022, 13:16

