NoNewClothes, parte la nuova challenge social contro i vestiti nuovi: ecco cos'è e quando parte la sfida anti spreco

Sui social parte una nuova challenge contro lo shopping online. Una sfida contro colossi come Shein e aziende simili nel settore della fast fashion, volta a far cambiare le idee alle persone che hanno l'abitudine di comprare i vestiti "usa e getta".

Ecco perché dal primo giugno, per 90 giorni, in molti potrebbero decidere di interrompere lo shopping di nuovi vestiti.

La nuova challenge contro lo shopping online

L'iniziativa di chiama #NoNewClothes e vuole promuovere un cambiamento nelle abitudini di consumo e nella mentalità delle persone.

Shein, in particolare, è uno dei principali attori in questo modello di business. La campagna #NoNewClothes, promossa dalle Nazioni Unite e dall'ONG Remake, invita le persone a sospendere gli acquisti di vestiti nuovi per almeno 90 giorni, a partire dal 1° giugno fino al 1° settembre.

L'obiettivo è far riflettere sulle abitudini di consumo, sui valori che vogliamo sostenere e sui cambiamenti necessari per creare un'industria della moda inclusiva e rispettosa dell'ambiente.

