Lascia il calcio per assistere il compagno malato: la sorpresa a fine partita

L'ultima partita della sua carriera resterà indimenticabile. E non solo per il suo gol o l'abbraccio delle compagne di squadra ma per la proposta di matrimonio del suo futuro marito. Rhali Dobson scoppia in lacrime quando il compagno, che sta combattendo contro un cancro al cervello, l'ha aspettata a bordo campo con un regalo speciale: l'anello di fidanzamento. «Lui è il mio mondo assoluto» ha detto la calciatrice del Melbourne City al termine della sfida, vinta 2-1, contro il Perth Glory. Come raccontano i media australiani, la Dobson aveva annunciato alla squadra la volontà di lasciare il calcio per assistere il suo partner nella sua importantissima battaglia (Video Facebook Melbourne FC)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Marzo 2021, 11:43

