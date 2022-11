Gatto inseguito da un topo, il video virale spiegato da un esperto

Da un video virale, a volte, si possono imparare molte cose. Come in questo caso. Un utente su Twitter pubblica la clip di un gatto inseguito da un topo, scena divertente che viene spiegata da un esperto nel thread social: «Ecco come la toxoplasmosi colpisce i ratti. Deve entrare nel gatto per riprodursi quindi i roditori infetti perdono tutta la paura dei gatti e diventano effettivamente attratti dall'odore di gatto. In questo modo si rendono facili prede».

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Novembre 2022, 14:31

