Festa della mamma, un germano reale appena liberato sente i suoi pulcini e torna ad accudirli

(LaPresse) L’universo delle mamme nel mondo animale non è tutto uguale e, va detto, ci sono diversi esempi di mamme non esattamente attente e accudenti. E’ il caso ad esempio di mamma cuculo che non solo non li cova, non li alleva, non si preoccupa di dare ai propri piccoli un tetto, del cibo o minime cure parentali ma addirittura lascia le sue uova nei nidi degli altri uccelli. E alla lista sarebbero tanti gli animali da aggiungere: criceti, tartarughe, lucertole, serpenti, conigli. Eppure le mamme doc ci sono eccome basti pensare ad esempio al merlo, alla cornacchia, mamma cinghiale o mamma volpe e tantissime altre. I volontari del Cras Enpa di Genova sono stati testimoni, proprio alla vigilia della festa della mamma, di una scena molto commovente di amore materno. Protagonista: una mamma germano reale. Sono stati chiamati per recuperare mamma germano e i suoi piccoli: si trovavano non solo in un contesto urbano, pieno di traffico e poco adatto ma anche in una situazione di pericolo per la loro sopravvivenza. Una volta sul posto, per portare fisicamente in sicurezza gli animali via da lì, i volontari hanno dovuto separare la famiglia. La mamma, è stata messa in un trasportino adatto alle sue dimensioni e i pulcini sono rimasti tutti insieme in una scatola. Dopo i controlli del caso, e dopo aver individuato il posto giusto per liberare gli animali i volontari del Cras Enpa di Genova hanno rilasciato mamma germano reale che, appena aperto il trasportino, come prevedibile, è volata subito il più lontano possibile per recuperare la sua libertà momentaneamente perduta. La fuga però è stata breve perché come ha sentito il verso dei suoi piccoli è tornata subito indietro nonostante quello che, per lei, potrebbe essere percepito come un pericolo. E’ andata immediatamente incontro ai suoi piccini che in men che non si dica si sono messi tutti ordinati in fila dietro la loro mamma, finalmente insieme, ma stavolta al sicuro e nel giusto habitat.

