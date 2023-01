La Befana porterà l’amore ai single? Nel 2022 è stato il ‘peak day’, ecco le emoji più usate

Evidentemente gli incontri con familiari e parenti durante le feste, e le fatidiche domande sulla situazione sentimentale, lasciano il segno. Secondo i dati di Meetic, infatti, il periodo tra la fine di dicembre e l’inizio del mese di gennaio rappresenta il momento con i picchi maggiori di attività sulla piattaforma di dating.

La Befana arriva tra spettacoli, dolci e giocattoli. Ecco cosa accadrà a piazza Navona, San Pietro, Pincio e Ostia

Befana 2023, cosa mettere nella calza al posto dei dolci: le idee per stupire bambini e adulti

Roma, Epifania tra show e golosità per riempire la calza: torna la rassegna gratuita “La Befana di Villa Pamphili”

Dopo l'Epifania, il peak moment

È il cosiddetto peak moment, che vede impennarsi il numero di nuovi iscritti e delle interazioni, dalle mail alle conversazioni in chat. In Italia, per esempio, il peak day nel 2022 è stato il 6 gennaio, giorno dell’Epifania. Non è solo il carbone, dunque, che la Befana regala portandosi via tutte le feste ma anche un potenziale nuovo amore.

Il picco massimo è stato raggiunto alle 23 della sera dell’Epifania a conclusione di una giornata che ha visto aumentare del 131% il numero di nuovi iscritti. E sembra che single italiani si siano davvero divertiti anche nel resto dell’anno, abbondando con le emoji in app.

Credits Ufficio Stampa GDGPR

https://www.funweek.it/approfondimenti/dating-sunday-consigli-tinder/

Max Giusti torna con Boss in incognito: «Questa maschera è più faticosa, ci vuole tanto coraggio» https://t.co/31Hnvgf5a3 — Leggo (@leggoit) January 5, 2023

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Gennaio 2023, 16:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA