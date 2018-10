Aprono il forno per cucinare, trovano al suo interno un serpente di un metro

Mangia un panino e muore, l'azienda produttrice: «Non sbaglieremo più, tutti gli ingredienti saranno noti»

Volevano cucinare le patate alo, ma quando hanno aperto quello della loro cucina si sono imbattuti in un grosso, lungo almeno un metro. Un grande spavento, quello provato da una coppia di anziani sull'ottantina che vive a Stockport, in Gran Bretagna. Come riporta l'Independent , marito e moglie sono rimasti terrorizzati quando hanno visto quelinaspettato all'interno del forno, ed hanno quindi contattato le guardie zoofile della. Un addetto, specializzato nel recupero di rettili, era giunto nella casa di Stockport, ma ilera praticamente sparito.Qualche giorno dopo, i due anziani hanno rivisto in casa il serpente e hanno quindi deciso di allertare di nuova la. Questa volta, una guardia zoofila è riuscita a intervenire in tempo, catturando il, una specie tipica dell'Africa, non velenosa per l'uomo, che si nutre principalmente di topi, uccelli e lucertole. Una volta recuperato e messo in sicurezza l'animale, la coppia di anziani ha abbracciato con gioia la guardia zoofila, offrendogli anche una merenda.Secondo quanto riportato dagli esperti della RSPCA, è probabile che quelsia fuggito da una casa ma, una volta all'esterno, sia stato attratto dal calore dell'edificio in cui vivono i due anziani coniugi.