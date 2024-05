Sky Inclusion Days, conclusa la seconda edizione: oltre 10 ore di diretta e più di 60 ospiti per riflettere insieme su inclusione e diversità

Si è conclusa ieri la seconda edizione degli Sky Inclusion Days, una giornata di incontri, testimonianze e performance. Un evento all’insegna della diversità e dell’inclusione come forza che genera senso di appartenenza e crea nelle persone i presupposti per ricercare la propria felicità.

Con oltre 10 ore di diretta, più di 60 ospiti e una straordinaria partecipazione di pubblico, l’evento ha esplorato le sfide più urgenti della nostra società: dalla parità di genere ai diritti delle persone LGBTQ+, dalle condizioni dei detenuti nelle carceri alla disabilità, dal background etnico all’inclusione digitale e quella del linguaggio, dall’intelligenza artificiale ai valori dello sport.

L'evento a Milano

Grazie alla collaborazione con il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, la manifestazione si è svolta in una cornice prestigiosa, avvalendosi anche del patrocinio di: Comune di Milano, Consolato Generale Americano, Camera di Commercio Americana, Camera di Commercio Britannica.

Sarah Varetto, Executive Vice President Communications, Inclusion & Bigger Picture di Sky Italia, ha dichiarato: “Da sempre in Sky ci impegniamo per promuovere un luogo di lavoro e una società sempre più inclusiva. Per questo sono nati gli Sky Inclusion Days - ormai un appuntamento fisso - che anche quest’anno ha raccontato questi temi in modo originale e con leggerezza. Grazie alle testimonianze di tante persone che ogni giorno lottano contro i pregiudizi e vincono la loro battaglia, possiamo acquisire più consapevolezza e nuovi strumenti per capire e valorizzare le diversità nel nostro quotidiano”.

