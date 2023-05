Siviglia-Roma, il tifo giallorosso nella fan zone della Puskas Arena di Budapest

Sono tantissimi i tifosi vip in arrivo oggi a Budapest per la finale di Europa League tra Roma e Siviglia alla Puskas Arena. Sugli spalti dell'impianto intitolato al più forte calciatore ungherese di tutti i tempi, ci saranno anche Francesco Totti con la compagna Noemi Bocchi e il figlio, gli ex giallorossi Cassetti, Perrotta, ma anche l'ex presidente della Roma Rosella Sensi, Ruggero Rizzitelli e Antonello Venditti.

All'autore dei più bei inni della Roma si unirà una folta rappresentanza di cantanti romani e romanisti come Blanco, Noemi, Damiano dei Maneskin e attori come Edoardo Leo e Valerio Mastandrea. Tra le autorità attese il sindaco di Roma Gualtieri e il presidente Figc Gravina insieme al presidente del Coni Malagò.

Tra i tanti tifosi giallorossi nella fan zone della Roma a Budapest anche Lina Souloukou, la nuova Ceo del club, insieme al figlio e al marito. A parlare a poche ore dalla finale è il presidente del Siviglia José Castro: «Siamo entusiasti all'idea di poter vincere la settima finale».

