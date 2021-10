Siri, Alexa, Google Assistant: gli assistenti vocali ci ascoltano?

Siri, Alexa e Google Assistant, i più famosi assistenti virtuali oggi in commercio, sono diventati, ormai, membri onorari delle nostre case. Basta un semplice comando vocale, infatti, per azionarli e farci assistere nelle più varie attività. La domanda viene da sé: "Riescono, quindi, ad ascoltare tutto quello che diciamo tra le quattro mura?". La risposta è sì.

LEGGI ANCHE >> IL TELEFONO CI ASCOLTA SUL SERIO: COME DISATTIVARE IL MICROFONO

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Ottobre 2021, 12:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA