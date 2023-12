Nuovi cestini per le sigarette a Roma, quanto costeranno e dove verranno collocati?

E' stata discussa in Campidoglio una proposta relativa alla nuova collocazione di cestini per buttare le sigarette. Si tratta di un'iniziativa molto efficace per far sì che a Roma non ci siano sparsi per terra i mozziconi e che la città sia più pulita. L'iniziativa discussa in Campidoglio ha raccolto il consenso dell’assessora all’Ambiente, Sabrina Alfonsi, e di tutti gli ambientalisti e associazioni di categoria attive nella gestione dei rifiuti. Il piano consiste nell'installazione di nuovi cestini per tutta Roma, con lo scopo di raccogliere anche le sigarette utilizzate. Tali dispositivi verrebbero gestiti da AMA e le attività imprenditoriali specializzate andrebbero a lavorare sul riciclo dei mozziconi di sigaretta a terra.

Tale proposta rimanda al fatto che nella Capitale sono più di 11 milioni le sigarette fumate quotidianamente dai romani e tutti coloro che si trovano a passeggiare per le vie della città eterna. Di queste più di 5 milioni finiscono in terra o vanno a finire all’interno dei tombini capitolini. Si tratta di un fatto nocivo sia per l'ambiente che per gli esseri umani poiché si disperdono 4 mila sostanze chimiche e tra queste qualcuna è anche tossica e cancerogena.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Dicembre 2023, 16:45

