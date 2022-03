Sgarbi racconta il non matrimonio Berlusconi-Fascina: «Il Cav ha cantato con Gigi D'Alessio e Confalonieri»

(LaPresse) - "E' una cosa molto semplice, una sessantina di ospiti intorno ad un lungo tavolo tra cui alcune figlie, le persone vicine a lui. Fuori dall'ambito stretto, Gigi D'Alessio, io e Salvini". Racconta così Vittorio Sbarbi la festa di "matrimonio" tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina, una celebrazione che anche lui non sa come definire: "Matrimonio o fidanzamento? Non saprei, io sono contrario al matrimonio e lo sconsiglio a chiunque. Non è un matrimonio classico, non ho visto ufficiali comunali o preti. Era più un fidanzamento".

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Marzo 2022, 22:13

