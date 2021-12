Serie tv, quali sono le più piratate del 2021: in vetta "WandaVision" ma anche "Loki" e "Hawkeye"

I bilanci di fine anno riguardano anche le serie tv e TorrentFreak ha diffuso la classifica degli show più piratati del 2021. La Top Ten contiene i titoli delle principali piattaforme streaming maggiormente scaricati dalla rete e visti illegalmente. In vetta spicca ‘WandaVision’, produzione seriale di Marvel Studios lanciata in esclusiva su Disney+ lo scorso 15 gennaio. Se, quindi, nel 2020 il primo posto spettava a ‘The Mandalorian’, il nuovo anno conferma Disney+ come piattaforma più piratata. E la Top Ten continua proprio con un altro titolo dell’universo Disney: è ‘Loki’ seguito da ‘The Witcher’ (Netflix), terzo. Foto ©Marvel Studios 2020. All Rights Reserved. - Ufficio Stampa The Walt Disney Company / Music: «Perception» from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Venerdì 31 Dicembre 2021, 15:52

