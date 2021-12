Scherzo telefonico per Biden in diretta, l'offesa in codice da un sostenitore di Trump

(Agenzia Vista) Usa, 25 dicembre 2021 "Let's go Brandon", l'offesa in codice dei sostenitori di Trump contro Biden, nata dall'errata interpretazione di un coro da stadio che lo insultava invece con "F.ck you Biden", detta al telefono direttamente al Presidente Usa durante la consueta diretta natalizia del Norad, la Difesa americana. Biden, impassibile, ha ripetuto "Let's go Brandon, I agree", mentre la moglie Jill si è mostrata in imbarazzo. NORAD Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Dicembre 2021, 19:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA