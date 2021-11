(LaPresse) - In un appartamento di via Manin a Sassuolo, in provincia di Modena, questo pomeriggio un uomo ha ucciso a coltellate la moglie, i figli di 2 e 5 anni e un'altra donna di 64 anni, probabilmente la nonna. Dopo il fatto, dai primi accertamenti portati avanti dai carabinieri giunti sul luogo del delitto, l'uomo si è tolto la vita.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Novembre 2021, 10:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA