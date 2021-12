(LaPresse) Erano rimasti incagliati nel basso fondale con le loro due imbarcazioni difronte la spiaggia di Sant'Elia, in Sardegna: soccorsi stanotte da specialisti nautici e sommozzatori dei vigili del fuoco dieci pescatori a Cagliari. Sarebbero tutti in buone condizioni di salute. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Dicembre 2021, 13:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA