Santoro: "Fondare un partito? Non è da escludere ora"

(LaPresse) "Se vi aspettate che io vi dica adesso 'faremo un partito', questo io dico né lo dico né lo penso ma se vi aspettate che io dica 'non faremo mai un partito', questo non lo dirò mai. Si tratta di un mio diritto di cittadino a far politica e ad essere adeguatamente rappresentato". Lo ha detto Michele Santoro a margine della conferenza stampa convocata a Roma per lanciare l'appello "La pace proibita" rivolto al Parlamento italiano insiema all comica Sabina Guzzanti e al direttore di Avvenire, Marco Tarquinio. "Quello che mi auguro che accada - aggiunge - è che quelli che ci sono mi rappresentino, altrimenti qualche strada dovrò pur trovarla oppure continuerò a non votare quando non trovo una proposta politica adeguata. In questo momento però con i problemi che ci sono, non votare mi affaticherebbe molto".

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Maggio 2022, 19:55

