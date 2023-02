Sanremo, l'Ambasciatore ucraino: "Spero che il messaggio di Zelensky sia ascoltato da tutti"

"In nessun caso noi vorremmo che la società italiana così coesa si spaccasse, apprezziamo molto il sostegno all'Ucraina e la difesa dei diritti comuni. Il palco dell'Ariston è il modo per esprimere la verità e il nostro ringraziamento. Spero che il messaggio del Presidente dell'Ucraina Zelensky sarà ascoltato da tutti gli amanti della cultura vera e da tutti gli italiani", le parole dell'ambasciatore ucraino in Italia, Yaroslav Melnyk, in conferenza stampa a Sanremo.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Febbraio 2023, 22:28

