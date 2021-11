Salvini elogia Orban: «In Ungheria se una donna fa 4 figli non paga le tasse»

(Agenzia Vista) Roma, 06 novembre 2021 "Penso al tema della natalità. Sto studiando normative di altri Paesi. In Ungheria, dove vivono le persone più pericolose del mondo, ci sono prestiti veri a tasso 0 per le coppie che si sposano. Le donne che mettono al mondo 4 figli non pagano più tasse. NOn è con l'assegno unico che si investe in futuro", così Matteo Salvini intervenendo alla Scuola di Formazione Politica. / Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Novembre 2021, 11:48

