Salvini sulla contestazione in Polonia: "Polemiche dei Saviano di turno poca cosa rispetto a guerra"

(Agenzia Vista) Roma, 9 marzo 2022 "Se sono amareggiato per quello che è successo in Polonia? Più che altro sconcertato. Quando stai davanti ai bambini che hanno solo un pupazzo e uno zaino e aspettano un passaggio per scappare dalla guerra le polemiche dei Saviano di turno sono lontante" così il segretario della Lega Matteo Salvini a margine della lectio magistralis del Cardinale Parolin alla Pontificia Università San Tommaso D’Aquino-Angelicum a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Marzo 2022, 20:27

