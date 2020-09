Salvini strattonato da una giovane, camicia strappata

Strattonato da una giovane che gli ha strappato la camicia e anche la catenina che aveva al collo in un'immagine concessa dalla candidata della Lega alle regionali per la regione Toscana, Elisa Tozzi. E' quanto capitato al leader della Lega Matteo Salvini poco dopo il suo arrivo a Pontassieve, una delle tappe del suo odierno tour elettorale in provincia di Firenze. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine che hanno identificato la giovane in una ventenne originaria del Congo. (Twitter @RadioSavana) Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Settembre 2020, 15:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA