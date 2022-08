Salvini: “Se italiani danno un consenso in più alla Lega, pronto a prendere in mano il Paese”

(Agenzia Vista) Roma 8 agosto 2022 “Chi fa cosa lo decidono gli italiani il 25 settembre. Non do’ per scontato la vittoria del centrodestra, ma se ci scelgono e danno un consenso in più alla Lega sono pronto a prendermi onore ed onere di prendere in mano il Paese. Non ci sono Ministri e Sottosegretari adesso, Giorgia e Silvio sono due amici oltre che alleati”. Lo ha dichiarato il Segretario della Lega Matteo Salvini a margine della visita ad ATS – Canile Sanitario di Milano / Facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Agosto 2022, 13:50

