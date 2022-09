Salvini: «Scorretto banca chieda come voglio usare soldi che prelevo, saranno affari miei?»

(Agenzia Vista) Roma 13 settembre 2022 “Secondo me imporre un tetto di spesa all’utilizzo del denaro contante non è giusto e corretto, in Germania non c’è. Non è corretto che ti chiedano in banca, come è capitato a me, di compilare un modulo per spiegare come usi i soldi prelevati. Saranno affari miei come posso utilizzare i soldi del mio conto corrente”. Lo ha dichiarato il leader della Lega Matteo Salvini durante l’incontro con Confartigianato che si è tenuto nella loro sede a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Settembre 2022, 19:22

