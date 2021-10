Salvini: «Antifascisti in piazza sabato? È giorno prima del voto, è fuorilegge»

(LaPresse) “Una manifestazione di partito il sabato prima del voto è al di fuori della legge", così il leader della Lega Matteo Salvini commenta la mobilitazione antifascista indetta dopo gli attacchi alla Cgil durante la manifestazione contro il Green pass. "Fascismo e comunismo sono archiviati dalla storia, io sono in giro per l’Italia a parlare di futuro e non vedo pericoli fascisti o nazisti. Noi parliamo di Roma, Torino, Varese altri parlano di altro. Abbiamo passato il primo turno a parlare di Morisi e di sesso ora parliamo di fascismo. Noi continuiamo a parlare di Roma”, ha aggiunto Salvini a margine di una iniziativa elettorale nel quartiere di Torrevecchia a Roma.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Ottobre 2021, 13:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA