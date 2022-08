(Agenzia Vista) Roma, 24 agosto 2022 "Fai lo scemo a 15 anni, picchi un poliziotto...il motorino non lo vedi più...La patente non la fai a 18 anni, la fai a 19, a 20". Lo sostiene il leader della Lega, Matteo Salvini in diretta Fb da Ostia. Fb Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

