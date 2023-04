Acmella Oleracea, il 'botulino vegetale' che ha effetti simili al lifting: ecco qual è e come si usa

La pianta Acmella Oleracea, originaria del Sud America e dell'Africa tropicale, è stata definita il "botulino vegetale" grazie ai suoi effetti simili al lifting. Il suo principio attivo principale è lo spilantolo, che ha proprietà miorilassanti ad azione rapida e riduce la tensione muscolare quando applicato localmente.

A differenza del botulino, l'Acmella non deve essere iniettata e non ha effetti collaterali. La ricerca scientifica si sta concentrando sempre di più su questa pianta, che potrebbe avere un ruolo importante anche nel settore cosmetico.

Secondo gli specialisti, l'Acmella Oleracea potrebbe rappresentare la pianta del futuro e i ricercatori stanno sviluppando tecniche in vitro e in vivo per migliorare la produzione di questi composti.

