Russia, treno con armi nucleari verso l'Ucraina? Il convoglio è a migliaia di chilometri dal confine

(LaPresse) - Un treno in marcia nella regione di Mosca in una direzione che può essere quella che conduce in Ucraina è stato avvistato e ripreso. Il convoglio porta la dicitura KamAZ-43269, che corrisponde al Kamaz-43269 Vystrel, un veicolo blindato multiruolo resistente alle mine in uso alle Forze Russe e all'Fsb, i servizi segreti di Mosca. Secondo il quotidiano inglese 'The Times' il treno è associato alla divisione armata nucleare segreta del ministero della Difesa. Il video è stato diffuso da canali Telegram pro-Cremlino.

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Ottobre 2022, 15:49

