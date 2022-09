Ruby ter, legale gemelle De Vivo: "Etichettate come escort, da pm toni scandalistici"

(LaPresse) "Da 10 anni, da quanto dura questo procedimento, vengono etichettate come 'olgettine', escort, ma non lo sono. Non è giusto. Adesso sono entrambe madri di due bambine". Cosi che l'avvocato Maria Manuela Mascalchi, difensore delle gemelle Concetta e Emanuela De Vivo che questa mattina erano in aula in Tribunale a Milano per la prima volta dall'inizio del processo ma hanno preferito non parlare con i giornalisti. "La requisitoria dei pm - ha aggiunto il legale - ha avuto dei toni scandalistici" e sono state utilizzate espressioni come "odalische, schiave" per definirle e "grande anziano" per parlare di Silvio Berlusconi e ha parlato di "fatti irrelevanti dal punto di vista penale"

