Ruby ter, la ex Fi Rossi: "Spero in assoluzione piena, abbiamo vissuto anni di fango mediatico"

(LaPresse) I difensori del presidente di Medusa, il giornalista Carlo Rossella, e della senatrice Maria Rosaria Rossi (ex Fi, oggi tra le fila di Cambiamo!) hanno chiesto l'assoluzione per i loro assistiti, imputati nel processo Ruby ter insieme a Silvio Berlusconi e altre 26 persone a Milano. "Mi sento in dovere di chiedere scusa a mio figlio Lorenzo, per avergli fatto vivere anni nel turbine del fango mediatico" ha detto Rossi ai cronisti, aggiungendo: "Resto fiduciosa che questo tribunale riconosca la mia innocenza e pronunci una sentenza di assoluzione piena nei miei confronti".

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Giugno 2022, 12:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA