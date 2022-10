Ruby ter, Karima El Marough: “Vivo un grande incubo, spero di riavere indietro la mia vita”

(LaPresse) - "E’ stata una giornata emozionante, è la prima volta che mi sento difesa. Non mi sono mai sentita difesa neanche ai tempi quando ero ritenuta una vittima, questa giornata è importante. L’augurio che mi faccio è che questa vicenda si chiuda il prima possibile, è stata un grande incubo e spero di riavere indietro la mia vita e di poterla vivere serenamente”. Così Karima El Marough all'uscita dal tribunale alla fine delle arringhe difensive dei suoi legali nel processo Ruby ter. La ragazza è tra i 28 imputati del processo per falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari sui presunti pagamenti fatti da Silvio Berlusconi per comprare il silenzio delle donne presenti alle cene nella residenza dell'allora premier.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Ottobre 2022, 13:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA