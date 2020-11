Romulus, l'intervista a Matteo Rovere e al cast dell'attesa serie Sky

Un epico racconto della nascita di Roma. Questa è la nuova serie Sky Original, Romulus, scritta da Matteo Rovere che firma anche la regia accanto a Michele Alhaique ed Enrico Maria Artale. Dieci episodi girati interamente in protolatino e una ricostruzione degli eventi che portirono alla nascita di Roma.

Andrea Arcangeli Francesco Di Napoli e Marianna Fontana vestono rispettivamente i panni di Yemos, Wiros e della giovane vestale Ilia, tre ragazzi cresciuti nella violenza di un mondo arcaico e pericoloso.

Intervistato da Leggo, Matteo Rovere dichiara: "Questa serie è nata ancora prima di realizzare Il Primo Re. Mi sono approcciato subito al racconto mitologico legato alla fondazione di Roma che non è solo Romolo, Remo e la Lupa. Ho subito capito che poteva essere una serie straordinaria, che doveva essere fatta”. Romulus è in onda dal 6 novembre in esclusiva su Sky e in streaming su NOW TV.

