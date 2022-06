Roma, ecco come rubano gli orologi di lusso nel traffico. IL VIDEO

Roma choc: una rapina di un orologio di lusso in pieno centro e in pieno giorno ripresa con un telefonino. E' successo oggi sul Lungotevere, vicino al Bar Ruschena. Un rapinatore completamente vestito di nero con il casco integrale strappa l'orologio dal polso alla persona alla guida di una potente auto sportiva e poi aspetta il complice che lo raggiunge in scooter per fuggire in mezzo al traffico caotico della capitale.

Il colpo in diretta: cosa è successo sul lungotevere a Roma

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Giugno 2022, 16:47

