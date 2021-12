(Agenzia Vista) Roma, 29 dicembre 2021 Il centro di Roma affollato con tanta gente che passeggia per le vie dello shopping per gli ultimi acquisti in vista del Capodanno. ecco le immagini della folla in Via del Corso. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Dicembre 2021, 20:49

