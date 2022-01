L'esterno dell'Arsenal è sbarcato nel pomeriggio all'aeroporto di Ciampino. È stato prelevato in prestito dalla Roma per 500 mila euro più 500 mila di bonus. Potrebbe essere già in campo domenica contro i bianconeri

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Gennaio 2022, 17:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA