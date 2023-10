Sai perché Roma è divisa in municipi? La ragione non è scontata

Roma, capitale d'Italia, per molti Caput Mundi, è abitata da milioni di persone tanto da essere considerata una delle città più abitate del nostro Paese e d'Europa. È quanto emerso dall'ultimo censimento dello scorso 30 giugno 2023. Gli abitanti di Roma sono 2.746 639, con una densità di popolazione pari a 2133,54 abitanti per chilometro quadrato. Il fatto che Roma sia una delle città d'Europa più popolata rimanda alla divisione della capitale dei municipi.

Perché Roma è divisa in municipi

Le amministrazioni politiche che si sono susseguite negli anni hanno dovuto modificare l'assetto urbanistico di Roma per via dell'aumento della popolazione così da gestire e controllare meglio la situazione. Dunque, dal 2001 Roma è divisa in municipi. Prima della divisione in municipi, però, la città è stata suddivisa in circoscrizioni. Ciò è avvenuto nel 1966, quando Roma era divisa in 12 zone. Tale sistema è stato valido fino al 1972 con un ampliamento: da 12 a 20. Dalle circoscrizioni si è passati alle zone urbanistiche, istituite nel 1977. La suddivisione storica è composta di 116 comprensori toponomastici a loro volta divisi in quattro gruppi: 22 rioni che compongono il centro storico, istituiti nel Medioevo sulla base delle 14 regioni augustee e ampliati alla fine del XIX secolo, tutti compresi entro le Mura aureliane tranne Borgo e Prati; 35 quartieri che circondano il centro storico fuori dalle Mura aureliane, a cui si aggiungono i tre quartieri del litorale; 6 suburbi, ossia i territori adiacenti ai quartieri; 53 zone scarsamente popolate a cavallo del GRA e fino ai confini comunali, che compongono l'Agro romano.

L'assetto urbanistico è avvenuto in modo graduale.

