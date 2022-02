Roma, cambio di residenza online e carta d'identità senza appuntamento. Gualtieri: «Salto di qualità per i cittadini»

Piccola rivoluzione per i cambi di residenza a Roma. Dal 1 marzo le domande si potranno presentare direttamente online, accedendo - con lo Spid o la Carta di Identità elettronica o la Carta Nazionale Serviai - al sito del Comune di Roma dove è stata aggiunta una sezione apposita per il nuovo servizio. Di fatto, niente più Pec e niente più file agli sportelli anagrafici: tutto online. E la risposta sarà basata sul “silenzio assenso”: entro 72 ore dalla presentazione della domanda, se non insorgono problemi, la domanda sarà accolta e il cambio sarà effettivo. Il nuovo servizio è stato presentato poco fa dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e dall’assessore al Decentramento, Andrea Catarci. Aumentano anche i punti dove presentare la domanda per avere la Carta di Identità elettronica: agli sportelli dell’anagrafe, si aggiungono anche due Punti di Informazioni turistiche in centro e 8 biblioteche romane. Qui, il cittadino potrà recarsi per presentare la domanda. La Carta di Identità elettronica poi, arriverà a casa o, a scelta dell’utente, potrà essere ritirata in Municipio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Febbraio 2022, 21:36

