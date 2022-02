Roma, ancora violenze tra minorenni: maxirissa e paura nel quartiere Centocelle

Continua il clima di paura anche ieri sera in Piazza delle Gardenie, nel cuore del quartiere Centocelle a Roma, dove l’ennesima maxi rissa tra adolescenti ha creato scompiglio nella nota zona della Capitale. A segnalare l’accaduto è stato un gruppo di sorveglianti (la Hydra Servizi Fiduciari di Roma) che si trovava nei paraggi per prestare servizio di sicurezza nei locali adiacenti al punto dello scontro. Sempre più numerose risultano essere le segnalazioni nei confronti di gruppi di giovanissimi e la questione sembra non riguardare unicamente le periferie delle grandi città ma comincia a manifestarsi anche nelle zone più centrali.​

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Febbraio 2022, 11:30

