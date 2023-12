Roma, 11 motorini in fiamme a Prati: danneggiate anche 4 auto e un palazzo

Paura a Prati, nel quartiere di Roma. Intorno alle 15 a Prati all'altezza di largo Trionfale all'incrocio con via Andrea Doria. I residenti hanno avvistato una nube nera e fumo. Undici motorini, per motivi da accertare, sono andati in fiamme.

Roma, paura in Prati: esplodono diversi scooter all’incrocio tra largo Trionfale e via della Giuliana. Fiamme fino ai palazzi



Le fiamme

Il rogo si è esteso anche lungo la facciata del palazzo storico, davanti al quale erano parcheggiati i mezzi, che per questo è rimasta annerita. L'incendio ha lambito e danneggiato quattro auto in sosta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Al momento non ci sono feriti nè intossicati.

