Momenti di tensione a Ponte Milvio, nei pressi dello stadio Olimpico di Roma, quando circa 500 supporter della Lazio hanno tentato di partire in corteo verso lo stadio dove stasera si disputerà il derby. Le forze dell'ordine, in tenuta antisommossa li hanno respinti. Lanciate bottiglie e fumogeni. Secondo quanto si è appreso, ci sono al momento 23 identificati. La loro posizione è al vaglio. Verranno analizzate le immagini della polizia scientifica per individuare altri partecipanti.

Derby di Roma, cariche della polizia e tafferugli tra i tifosi a Ponte Milvio

C'è un tifoso della Lazio arrestato e un altro denunciato dalla polizia per i disordini a Ponte Milvio nei pressi dello stadio quando in 500 hanno tentato di fare un corteo in direzione ma sono stati bloccati dalle forze dell'ordine. Secondo quanto si è appreso, il tifoso è stato arrestato perché, attualmente sottoposti a daspo, era a volto coperto e brandiva una cintura durante il tentativi di corteo. L'altro è stato denunciato per lanciato bottiglie verso la polizia. Al momento sono 23 gli identificati.

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Maggio 2021, 21:07

