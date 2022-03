Rissa al Luna park: le immagini della zuffa fra i ragazzi Video

SACILE - Ecco le immagini della rissa a Sacile in cui sono stati coinvolti diversi gruppi di ragazzi. Nel video gli scontri di sabato 19 marzo al Luna park del PalaMicheletto, l’area in cui si è concretizzata l’aggressione subita da un 17enne di Francenigo che ha poi dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Protagonisti del violento faccia a faccia, un gruppo di ragazzi, circa una cinquantina. Ad affrontarsi sono state fazioni opposte “geograficamente”: una friulana, l’altra veneta, forse di Conegliano, in arrivo dalla famigerata zona del Biscione. La tesi è confermata da tre ragazzi presenti alle giostre il giorno dopo. Tutto sarebbe stato scatenato da un'offesa, la rissa sarebbe stata quindi un pareggiamento di conti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Marzo 2022, 14:12

